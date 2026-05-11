アラブ首長国連邦（UAE）は5月1日、石油輸出国機構（OPEC）およびOPECプラスから離脱した。背景には、拡大した原油生産能力を制限なく活用したい狙いがある。市場では、OPECの結束低下による原油価格下落観測が広がる一方、中東情勢の不安定化リスクも意識されており、日本経済や円相場への影響が注目されている。【こちらも】円相場急変で商社株は分岐、3社の分かれ目は利益見通しと還元UAEは近年、国営石油会社ADNOCを中心に