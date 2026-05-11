11日（月）、V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）のヴィアティン三重は、25日（月）に地域交流イベント「地域とつなげる、世界最高峰への道。四日市にSVリーグを」を開催すると発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 2026-27シーズンから新たに始まるSV.LEAGUE GROWTH（SVグロース）。そんなSVグロースに参入するV三重と、タイトルパートナーを務める大同生命保険株式会社が本イベ