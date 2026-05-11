Uber Eats Japan（以下、Uber Eats）は、5月11日から、新潟県、長野県、山梨県の計12市町村においてサービスを開始する。今回のエリア拡大によって、Uber Eatsは富士山周辺や高原リゾートなど、観光需要の高いエリアへの展開を本格化し、旅行者と地域住民の双方に利便性を提供していく。今回の対象エリアでは、世界的な観光地である富士河口湖町や富士吉田市を含む富士山周辺エリア、自然豊かな観光地として知られる南魚沼市、避暑