Uber Eats Japan（以下、Uber Eats）は、5月11日から、新潟県、長野県、山梨県の計12市町村においてサービスを開始する。今回のエリア拡大によって、Uber Eatsは富士山周辺や高原リゾートなど、観光需要の高いエリアへの展開を本格化し、旅行者と地域住民の双方に利便性を提供していく。

今回の対象エリアでは、世界的な観光地である富士河口湖町や富士吉田市を含む富士山周辺エリア、自然豊かな観光地として知られる南魚沼市、避暑地として人気の諏訪湖周辺など、インバウンド観光客や国内旅行者で賑わう地域を重点的にカバーする。これらの地域は、観光地としての魅力と地域住民の生活基盤が共存しており、Uber Eatsは、日常生活を支える新たな選択肢として、食事や日用品のデリバリーなど、地域の多様なニーズに対応していく。

サービス新規開始エリアは、新潟県南魚沼市、長野県下諏訪町、箕輪町、岡谷市、伊那市、諏訪市、茅野市、南箕輪村、山梨県鳴沢村、西桂町、富士河口湖町、富士吉田市となる。

［開始日］5月11日（月）

Uber Eats Japan＝https://www.ubereats.com/jp