元TOKIOの城島茂（55）が、6歳の息子の姿を公開し、さまざまな反響が寄せられている。【映像】城島茂の妻や息子（複数カット）2019年9月、タレントの菊池梨沙と結婚し、6歳の息子を育てている城島。妻・菊池はInstagramで、自宅で家族とクリスマスを楽しんだ様子や、息子とバレンタインのチョコ作りをしたことなど、家族の日常が垣間見える投稿をしてきた。6歳の息子の姿に反響2026年5月11日、城島は自身のInstagramを