【その他の画像・動画等を元記事で観る】“嘘だらけで、矛盾だらけな日常を歌う”東京発4ピースギターロックバンド、ヤングスキニー（Vo＆Gt：かやゆー、Gt：ゴンザレス、Ba：りょうと、Dr：しおん）が、新曲「何にもなれない」を5月13日にリリースすることを発表した。「何にもなれない」は、4月よりテレビ神奈川ほかにて放送、配信中のアニメ「百鬼夜行抄」の主題歌として制作した楽曲。前作同様、サウンドプロデュースに古舘佑