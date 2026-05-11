フジテレビの竹俣紅アナウンサーが10日、自身のインスタグラムを更新。メインMCを務めるBSフジ「BSスーパーKEIBA」で共演した、競馬番組の美人MCとの2ショットを公開した。 【写真】競馬番組の美人MC2ショットがまぶしすぎます 「今週も『BSスーパーKEIBA』をご覧いただき、ありがとうございました！」と投稿。⁡「ロデオドライブ×レーン騎手NHKマイルカップ制覇おめでとうご