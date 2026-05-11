クリーブウェアは4月1日、生成AIの急速な進化と業界構造の変化に対応するため、グループのイノベーションを牽引する新組織「AI戦略室」を設立した。新設部署の主幹業務と今年度の目標同組織は、年度内に全社員が生成AIを日常的かつ自律的に活用できる状態を目指し、組織全体の標準スキルとして定着させる役割を担う。社内実証で蓄積した知見は、将来的にコンサルティング事業として外販し、社会全体の生産性向上への寄与を図る。新