脚本家・橋田壽賀子が創設し、人と人とのふれあいを温かく取り上げてきた番組や作品、人などに贈られる「橋田賞」。10日行われた第34回「橋田賞」授賞式に、俳優の小芝風花（27）と今田美桜（27）らが出席した。【映像】オフショルダーのドレス姿の小芝風花と今田美桜去年、大河ドラマで花魁役を力強く繊細に演じた小芝。出演作品の役ごとに異なる魅力を鮮やかに表現し、若手実力派としての存在感を一層際立たせたと評価された