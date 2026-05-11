5月16日（土）新潟競馬場で行われる、第48回新潟大賞典（G3・4歳上オープン・ハンデ・芝2000m）の登録馬は下記の通り。キタサンブラック半弟の良血馬、シュガークンなど17頭がエントリー。【青葉賞】武豊騎乗、シュガークンがダービーへの切符を獲得17頭がエントリーアンゴラブラックガイアメンテグランディアグランドカリナンサフィラシュガークンシュトルーヴェシンハナーダセキトバイーストタイキラフタードゥラドーレストー