「明治安田Ｊ１百年構想リーグ、ＦＣ東京２−１東京Ｖ」（１０日、味の素スタジアム）

日本代表として初の５大会連続Ｗ杯出場を目指すＦＣ東京のＤＦ長友佑都（３９）が、東京Ｖ戦で右ハムストリングのケガから復帰後初の先発出場を果たし、後半３２分までプレーした。１５日にＷ杯北中米３カ国大会のメンバー発表を控える日本代表の森保一監督（５７）が最終視察に訪れた中、豊富な運動量でアピール。「５大会、行きます」と宣言した。チームは２−１で逆転勝ちし、勝ち点３５で２位。同３９の首位・鹿島を追う。西は名古屋が３−０で京都に快勝し、首位を守った。

後半追加タイムのゴールによる劇的勝利に沸くゴール裏の前で、長友は「ブラボー！」と絶叫した。チームメートから「５回目（Ｗ杯）あるよ！」と言われ、満面の笑みを浮かべながら右手を広げ「５」のポーズ。「ＦＣ東京がなければ今の自分はいない。恩返しのためにも５大会、行かないといけない。行きます」と力強く言い残した。

負傷明けの不安を感じさせなかった。前半、ロングパスに反応し、左サイドを駆け上がった際には時速約３３キロと驚異的なスピードを計測。後半４分には敵陣奥で２人に囲まれながらボールをキープすると、スタンドをあおってスタジアムの空気を一変させた。

後半３２分までプレーし「唯一無二の魂は見せられた。森保さんに届いたと思う」とうなずいた。過去４度のＷ杯出場経験から「目が血走っている相手には魂の強度で勝っていかないといけない」と強調。「地獄に落ちてもはい上がってくる魂がある自分は、代表に必要だと思う」と熱弁した。

３９歳の鉄人について森保監督は「アグレッシブで情熱的なプレーをしていた。佑都の熱いプレーでチーム全体も好影響を受けていた」と評価。熱い魂は届いた。あとは吉報を待つだけだ。「信じている自分がいる。あとは森保さんが決めること」。５・１５、「長友佑都」の名前が呼ばれる時を待つ。