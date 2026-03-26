エールディヴィジ 25/26の第33節 フェイエノールトとＡＺの試合が、5月10日23:45にフェイエノールト・スタディオンにて行われた。 フェイエノールトは上田 綺世（FW）、渡辺 剛（DF）、ジョーダン・ボス（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するＡＺはトロイ・パロット（FW）、ロザンヘロ・ダール（DF）、スベン・マイナンス（MF）らが先発に名を連ねた。な