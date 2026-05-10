SixTONESが、8月29日〜30日に放送の『24時間テレビ49-愛は地球を救う-』（日本テレビ系）でチャリティーパートナーを務めることが10日放送の『Golden SixTONES』内で発表され、6人から意気込みコメントが到着した。また青山剛昌が描きおろした『名探偵コナン』チャリTシャツのカラーバリエーションも公開された。【写真】『24時間テレビ』への意気込みを語るSixTONESこの日放送の『Golden SixTONES』では、SixTONESが、番組の