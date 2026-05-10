◇卓球・世界選手権団体戦決勝（2026年5月10日英ロンドン）1971年名古屋大会以来55年ぶりの金メダルを目指す日本女子は、6大会連続で決勝戦で絶対王者・中国と対戦。2勝1敗で迎えた第4試合は張本美和（木下グループ）と孫穎莎のエース対決となったが、張本美が0―3で敗れ今大会初めて黒星を喫した。第1ゲームは序盤から孫穎莎に攻め込まれ、2―11で落とした。第2ゲームも4―11で圧倒された。第3ゲームも粘りながらも6―1