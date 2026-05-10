「陸上・木南道孝記念」（１０日、ヤンマースタジアム長居）

女子棒高跳びで諸田実咲（２７）＝アットホーム＝が、自らの日本記録を３年ぶりに２センチ更新する４メートル５０の日本新記録を樹立して２連覇した。４メートル３０を２回目、４メートル４１を３回目でクリアして迎えた４メートル５０。１回目であっさり成功させると、喜びを爆発させた。

「調子はいいなと感じていた。やっと跳べたなという安心感とうれしさがある。ポイントがはまった」。４メートル４１のときに１本目の助走を風任せにしたため、体を動かせていなかったという。２本目で修正し、意識をもって臨んだ３本目で流れがつかめたという。

群馬県出身で、太田女高から中大に進学した２７歳。日本選手権は２１，２３、２４年に優勝し、２２年のアジア大会で銀メダルを獲得した。

４メートル５０をクリアした後、競技を継続しなかったのは、試合が続くため疲労を残さないためだったという。「（９月開幕の愛知・名古屋）アジア大会で優勝するには、６０ぐらいがポイントになってくる」。日本選手権（６月、瑞穂）、その先のアジア大会へ、今後の目標を見据えた。