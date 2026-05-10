英ロンドンで開催されている卓球の世界選手‌権団体戦は、男女ともに決勝で日本と中国が対戦することに決まった。準決勝が9日に行われ、女子では日本がドイツを3-0、中国がルーマニアを3-0でそれぞれ下した。男子では日本が台湾に3-0、中国がフランスに3-1でそれぞれ勝利した。中国のスポーツ系セルフメディア、仰望天空的独行者は10日に配信した記事で、女子の決勝について「中国が優位と見る」と展望。注目点として、昨年か