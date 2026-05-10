俳優・石田純一（72）が、10日放送の読売テレビ・中京テレビ『上沼・高田のクギズケ！』（毎週日曜前11：40）に出演し、上沼恵美子（71）、高田純次（79）らとトークを繰り広げた。【写真】「沖縄古宇利島の旅」東尾理子が公開した、夫・石田純一＆子ども3人らとの“家族ショット”※14枚目上沼は「お久しぶり」と石田を迎え、「（番組に）どんどん出てくださいね」と呼びかけ。石田は、千葉県船橋市に「炭火焼肉ジュンチ