石井竜也（66）とBNK48が9日、東京・代々木公園で開催の「第26回タイフェスティバル東京」のステージで初共演した。米米CLUBのヒット曲「君がいるだけで」の“Thai−Japaneseバージョン”と新曲「MATSURI」の2曲を披露。石井は「君が−」について「下手をすると“元”を超える。アジア圏で歌っていて『BNKのを歌ってくれ』と言われたらきつい。うれしいけどね」と苦笑い。タイツアーについては「2曲あれば何とかなるかな。もっと米