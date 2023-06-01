現地５月９日開催のプレミアリーグ第36節で、三笘薫を擁する８位のブライトンが、すでに降格が決まっている最下位ウォルバーハンプトンとホームで対戦した。三笘が左サイドハーフで先発したブライトンは開始早々に先制。キックオフからわずか35秒、敵陣中央で粘った三笘が左サイドへ繋ぐと、これを受けたデ・カイペルのクロスにヒンシェルウッドが頭で合わせてネットを揺らした。さらに５分には三笘が絶妙なタッチで左から中