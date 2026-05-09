◇セ・リーグヤクルト4―0広島（2026年5月9日マツダ）ヤクルトの4年目・沢井廉が今季初アーチを放った。「7番・一塁」でスタメン出場し、2回の第1打席で右翼線二塁打。2―0の4回1死一塁では右中間に今季1号の2ランを運び「結果が出て凄くうれしい」と喜んだ。中京大中京から22年ドラフト3位で入団。魅力はフルスイングで、元祖ブンブン丸である池山監督も「長打を打てる野手として成長してほしい」と期待を寄せた。