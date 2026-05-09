―東証市場改革と円安で海外勢は躍動、株主総会シーズン接近で注目度上昇へ― 日本企業に対するアクティビスト（物言う株主）の攻勢は止まるところを知らず、むしろ活発化している。企業規模を問わず資本効率の改善や株主還元の強化を求めるアクティビストの圧力は、日経平均株価を6万円台に押し上げた「陰の立役者」と言っても決して過言ではないだろう。6月の株主総会シーズン前に株主提案を実施する