「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ１９・５」（９日、都内某所）朝倉未来が１分間最強を決める格闘技イベントが行われ、朝倉の暴走族時代の特攻隊長、しょーたは“富山の暴走喧嘩野郎”ＫＫ我流と激突。開始２７秒でまさかのＴＫＯ負けに終わり、連勝は５でストップしたしょーたは開始７秒で右のカウンターを被弾し、ダウン。なんとか立ち上がったが、ダメージが残る中で再び右拳を被弾しダウン。ここでレフェリーが試合を止めた。