水槽にエサを入れた瞬間、カニが駆け寄ってエサを抱え、そのまま"持ち逃げ"しようとしたところ、お腹を空かせた魚たちが一斉に群がってきた――。そんなコミカルな攻防を捉えた動画がInstagramに投稿され、「働き者すぎる」「頑張ってる姿がかわいい」と注目を集めています。【写真】魚たちを振り切りエサを死守！？…カニの「持ち逃げ」が可愛すぎる投稿したのはアクアリウム飼育を趣味とする、toyさん（@_______toy______）。こ