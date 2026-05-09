水槽にエサを入れた瞬間、カニが駆け寄ってエサを抱え、そのまま"持ち逃げ"しようとしたところ、お腹を空かせた魚たちが一斉に群がってきた――。そんなコミカルな攻防を捉えた動画がInstagramに投稿され、「働き者すぎる」「頑張ってる姿がかわいい」と注目を集めています。



【写真】魚たちを振り切りエサを死守！？…カニの「持ち逃げ」が可愛すぎる

投稿したのはアクアリウム飼育を趣味とする、toyさん（@_______toy______）。この光景が見られたのは、水槽にエサを入れた直後でした。



「水槽にペレットを入れたら、カニさんが急いで取りに来て持ち逃げしようとしたのですが、この日は魚たちにまだエサをあげていなかったので、このような状況になりました」



魚たちが集まる中で、カニがエサを抱えて移動する様子が見られたそう。このカニは「カニさん」と呼ばれているサワガニ。普段は石の下に隠れていて、エサを入れると出てくるそうです。水槽内では"可愛い担当"的な存在だといいます。



魚たちとの関係については、生活圏の違いから大きな衝突はないといいます。



「カニさんは石の下や木にいて、魚は中層を泳ぐので生活圏が違います。エサもそれぞれに適したものを使っているので、今のところうまく共存しています」



今回はエサをきっかけに、魚が集まる状況となりました。



「ヌマエビやボルネオプレコ、ヨシノボリもいて、隅っこに隠れながらみんなで食べていました」



31年にわたってアクアリウムを続けているというtoyさん。現在は水槽を3〜4本管理しており、さまざまな生き物たちの思わぬ行動に日々驚かされているそうです。



「ヨシノボリが懐いて、手を出すと乗ってくるようになったときはうれしかったです。カニさんの持ち逃げは今回が初めてではないですが、魚たちに囲まれてもエサを離さない姿には毎回笑ってしまいます。アクアリウムという趣味を、もっと多くの人に知ってもらえたらうれしいです」