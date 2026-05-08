Image: ソニー うーん、この3眼は？ 5月といえば？ そうですね、Xperiaの月ですね。今か今かと待ち望んでいたペリア派も多いと思いますが、おまたせしました。Xperia公式がXperia新製品発表の特設ページを公開しました。2026年5月13日11時（日本時間）に向けてカウントダウンが進んでいて、XperiaグローバルのYouTubeチャンネルで発表予定。うーん、いったい何ペリア、何マーク8が出るのだろ