タレントの安田美沙子（44）が8日、自身のインスタグラムを更新。家族で訪れたという奈良での写真を披露した。2日前に「京都でお仕事もあったので、家族で里帰り」と投稿していた安田。この日は「バタバタすぎて更新できなかったけど、長男のバースデーは京都の実家から、奈良へワープ」と伝えた。そして鹿の姿に「とにかく可愛い」とほっこり。「お煎餅への勢いがすごい！次男は、鹿さんに巻かれてました。笑」と、次男と鹿