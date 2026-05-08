小児がん治療支援ソフトの開発を主導した広島大病院の佐伯勇准教授小児がんの子どもたちを支援するため、仮想現実（VR）で漫画のキャラクターと共にがんと闘いながら治療への理解を深めるソフトを開発したと、広島大などのチームが8日までに発表した。2025年のノーベル生理学・医学賞でも話題になった人気漫画「はたらく細胞」（講談社）が協力、副作用軽減の効果も臨床研究で検証する方針。チームによると、小児がんの治療は