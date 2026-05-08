これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、上・中・下越と佐渡にカミナリ注意報、上・中越と佐渡に強風注意報が発表されています。 ◆8日(金)これからの天気 各地で次第に雨となるでしょう。カミナリを伴い、雨脚が強まるところもありそうです。広い範囲で西よりの風がやや強く吹くでしょう。 降水確率は、夜にかけてほとんどのところで80～90%と高くなっています。 ◆8日(金)の予想最高気温 最高気