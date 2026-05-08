これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、上・中・下越と佐渡にカミナリ注意報、上・中越と佐渡に強風注意報が発表されています。



◆8日(金)これからの天気

各地で次第に雨となるでしょう。カミナリを伴い、雨脚が強まるところもありそうです。広い範囲で西よりの風がやや強く吹くでしょう。



降水確率は、夜にかけてほとんどのところで80～90%と高くなっています。



◆8日(金)の予想最高気温

最高気温は、22～25℃の予想です。

昨日と同じくらいかやや低いでしょう。

平年と比べると3℃くらい高くなりそうです。