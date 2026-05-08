各地で次第に雨や雷雨に、雨脚が強まるところも【これからの天気(5月8日11時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
◆警報・注意報
現在、上・中・下越と佐渡にカミナリ注意報、上・中越と佐渡に強風注意報が発表されています。
◆8日(金)これからの天気
各地で次第に雨となるでしょう。カミナリを伴い、雨脚が強まるところもありそうです。広い範囲で西よりの風がやや強く吹くでしょう。
降水確率は、夜にかけてほとんどのところで80～90%と高くなっています。
◆8日(金)の予想最高気温
最高気温は、22～25℃の予想です。
昨日と同じくらいかやや低いでしょう。
平年と比べると3℃くらい高くなりそうです。
◆警報・注意報
現在、上・中・下越と佐渡にカミナリ注意報、上・中越と佐渡に強風注意報が発表されています。
◆8日(金)これからの天気
各地で次第に雨となるでしょう。カミナリを伴い、雨脚が強まるところもありそうです。広い範囲で西よりの風がやや強く吹くでしょう。
降水確率は、夜にかけてほとんどのところで80～90%と高くなっています。
◆8日(金)の予想最高気温
最高気温は、22～25℃の予想です。
昨日と同じくらいかやや低いでしょう。
平年と比べると3℃くらい高くなりそうです。