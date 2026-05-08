この記事をまとめると ■中国の家電メーカー「ドリーミー」が超弩級のハイパーカーを発表 ■ロケットブースター搭載で0-100km/hは0.9秒と主張 ■技術に加えて燃料供給といった実現性に大きな疑問が残る スペックは世界最速クラスのハイパーカーだが…… いま中国では、まったくの異業種からの自動車業界への参入が盛んになっている。その代表格が、スマートフォンで知られるシャオミの参入だろう。シャオミが既存のハイパーカー