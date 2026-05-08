８日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の午前の終値は、前日の終値に比べて６５９円７２銭安の６万２１７４円１２銭だった。前日の米国株式市場で、米国とイランの戦闘終結に向けた協議が不透明になったとの見方から、主要指数がそろって下落。東京市場では、前日に日経平均が過去最大となる３３２０円上昇した反動もあり、半導体関連株を中心に幅広い銘柄が売られている。