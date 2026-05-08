◇NBA西PO準決勝・第2戦レイカーズ−サンダー（2026年5月7日ペイコム・センター）レイカーズの八村塁（28）が7日（日本時間8日）、西プレーオフ（PO）準決勝・第2戦の敵地サンダー戦に先発出場。第1Q終了間際にトップからブザービーター3Pシュートを決めた。前回の試合となった5日（同6日）の準決勝第1戦では3本の3Pシュートを決めるなど得点の躍動。しかしチームは前半からリードを許す苦しい展開で黒星発進となった。