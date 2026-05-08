◇NBA西PO準決勝・第2戦 レイカーズ−サンダー（2026年5月7日 ペイコム・センター）

レイカーズの八村塁（28）が7日（日本時間8日）、西プレーオフ（PO）準決勝・第2戦の敵地サンダー戦に先発出場。第1Q終了間際にトップからブザービーター3Pシュートを決めた。

前回の試合となった5日（同6日）の準決勝第1戦では3本の3Pシュートを決めるなど得点の躍動。しかしチームは前半からリードを許す苦しい展開で黒星発進となった。試合後の会見では「後半はディフェンスも伸縮していたので、自分もシュートを打てる準備していた。ディフェンスでは何回かミスしてしまったので、映像を見て次の試合に臨みたい」と反省を口にしていた。

敵地での第2戦も先発に名を連ねた八村。第1Q残り8分37秒でトップからプルアップミドルショットを決めて初得点。残り6分21秒には左コーナーから3Pシュートを沈めた。この得点でプレーオフ通算500得点を達成した。残り1分26秒で一旦ベンチに下がった。残り7秒で再びコートに戻ると終了間際にトップからブザービーター3Pシュートを決めた。第2Qも得点を重ねて前半は11得点3リバウンド1アシスト1スティールをマークした。

チームは試合開始から2―9のランを決められる最悪な立ち上がりとなった。その後は最大11点リードを許したが、八村のブザービーター3Pシュートが決まって23―27と4点ビハインドで第1Qを終えた。第2Qはルーク・ケナードの3Pシュートも2本決まるなど1点リードで前半を折り返した。