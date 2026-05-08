メガハウスは、『ウルトラマンティガ』より「Ultimate Article ウルトラマンティガ（マルチタイプ）バトルイメージカラーエディション」(33,000円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2026年5月8日(金)10時から予約受け付けが開始となり、2026年10月発送予定。2026年10月発送予定「Ultimate Article ウルトラマンティガ（マルチタイプ）バトルイメージカラーエディション」(33,000円)放送