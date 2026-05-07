磐越自動車道のマイクロバス事故で死亡した稲垣尋斗さん（17）は、新潟県内の中学で、ソフトテニスの実績を上げ、全国大会常連の強豪校である北越高（新潟市）の男子ソフトテニス部に入っていた。事故のあった6日は、今月下旬に開かれる新潟県高校総体に向けて、福島県富岡町での練習試合のため、午前5時半ごろに新潟市からバスで出発していた。北越高によると、担任は「体育祭で、体育委員長に立候補して積極的にリーダーシッ