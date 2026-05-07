南警察署（資料写真）横浜市南区の路上で５日、女性（３１）が男にスマートフォンを奪われた事件で、神奈川県警南署は７日、強盗の疑いで、横浜市戸塚区前田町、介護士の男（３６）を逮捕した。奪われたスマホの位置情報を基に女性の知人男性が男を突き止め、関与していた疑いが浮上したという。逮捕容疑は、５日午前２時半ごろ、同市南区中村町３丁目の路上で、歩いていた同区在住の飲食店従業員の女性の口を手でふさぎ、手に