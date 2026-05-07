「グラビア界最強ボディ」と称されるグラビアアイドルでタレントの榎原依那さんが、5月7日発売の漫画誌「月刊少年チャンピオン」6月特大号の表紙&巻頭グラビアを飾りました。【写真】ロングヘアーで隠されたバストトップ榎原依那さんの2nd写真集が大反響Tバックランジェリーのヌーディーショットで悩殺榎原さんは超超大好評につき早くも月チャンには3回目の登場です。彼女の圧巻すぎるバストで、鮮やかブルーのビキニが小