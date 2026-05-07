元俳優の前山剛久さんが、2026年5月6日にインスタグラムを更新。「新企画をスタート」すると報告した。「まだまだ乗り越えるべき壁もたくさんあります」前山さんをめぐっては、元交際相手として知られる俳優の故・神田沙也加さんの死去後、22年をもって芸能界を引退した。その後、33歳の誕生日である24年2月7日にインスタグラムを開設し、活動を再開。25年12月からはメンズラウンジで働いていたが、店のオーナーと、神田さんとの交