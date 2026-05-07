元俳優の前山剛久さんが、2026年5月6日にインスタグラムを更新。「新企画をスタート」すると報告した。

「まだまだ乗り越えるべき壁もたくさんあります」

前山さんをめぐっては、元交際相手として知られる俳優の故・神田沙也加さんの死去後、22年をもって芸能界を引退した。その後、33歳の誕生日である24年2月7日にインスタグラムを開設し、活動を再開。25年12月からはメンズラウンジで働いていたが、店のオーナーと、神田さんとの交際時のエピソードをほのめかす動画が公開されたとして物議を醸し、26年3月に退店を報告した。

4月18日には、インスタグラムでSNSでの活動再開を宣言。YouTubeで「無職になった前山剛久を田舎に置き去りにしてみた」という新企画を始動し、4月28日更新分で完結していた。

そして5月6日、インスタグラムで「本日より、新企画をスタートいたします！」と報告。「引きこもりからの田舎生活を経て、ついに社会復帰」として、都会の街の中で撮影された自身の横顔を公開した。ジャケットのポケットに手を突っ込み、アンニュイな表情を浮かべている。

前山さんは「まだまだ乗り越えるべき壁もたくさんあります。これからの挑戦を、ぜひ温かく見守り、応援していただけたら嬉しいです」とつづった。