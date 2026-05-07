俳優の草磲剛（51）が7日、所属事務所を通じ、第1子が誕生したことを発表した。「ご報告」とし、「私事ではございますが、この度、第一子が誕生いたしましたことをご報告申し上げます」と第1子誕生を報告。「今までと変わらず、これからも精進してまいりますので、よろしくお願いいたします。2026年5月7日草磲剛」と結んだ。また、最後には「出産後の母子のプライバシー保護の観点から、取材・撮影等はご遠慮