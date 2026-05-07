タレントのイモトアヤコ（40）が7日、TBSラジオ「イモトアヤコのすっぴんしゃん」（水曜午後11時）に出演。自身のスクール水着姿について意見を求めた。イモトは日本テレビ系「世界の果てまでイッテQ！」の企画「珍獣ハンター」ロケでオーストラリア訪れたことを報告。エリマキトカゲやワニを相手に奮闘したことを振り返った。同番組ではたびたびスクール水着姿でロケを行ってきたが、今回は「久々にスクール水着になってね。リポ