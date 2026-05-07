タレントのイモトアヤコ（40）が7日、TBSラジオ「イモトアヤコのすっぴんしゃん」（水曜午後11時）に出演。自身のスクール水着姿について意見を求めた。

イモトは日本テレビ系「世界の果てまでイッテQ！」の企画「珍獣ハンター」ロケでオーストラリア訪れたことを報告。エリマキトカゲやワニを相手に奮闘したことを振り返った。

同番組ではたびたびスクール水着姿でロケを行ってきたが、今回は「久々にスクール水着になってね。リポートするっていうのは…こうなんか、ちょうど40にもなりましたしね」と周囲のリアクションが気になる様子。「まあ年齢じゃないけどね、“スクール水着問題”ってのがありましてね。いつまできるかみたいなところもあったんだけど、なるべく一生着続けられるようにトレーニングしたりはしてるんだけど。今のところは卒業せず」と苦笑した。

リスナーに対しても自身の水着姿について感想を求め「まだ大丈夫ですよね？ そこはやっぱすり合わせていかないと。感覚がね」。また「ちょっとしんどいなってなったら、いろいろ次を考えますから。面積を増やすとか。スクール水着だとしても。面積広めのスクール水着にしてもらうとかね、いろんな対処法はあるから」と次の一手を考えていた。