俳優でタレントの黒柳徹子（92）が、7日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金曜後1：00）に出演。ゲストの渡辺正行（70）の独身時代のエピソードを明かした。【動画・写真】す、すごい…！水中ヨガを行いプールにプカプカと浮かぶ黒柳徹子渡辺は、今年2月に剣道の七段に合格。剣道七段は「剣道の精義に熟達し、技倆秀逸なる者」とされ、「すごすぎる！」「七段はほぼ現実的な最高位！」「化け物じゃねえか」などと反響