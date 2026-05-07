タレントの辻希美が6日、自身のアメブロを更新。ゴールデンウィーク最終日の朝、次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが見せた笑顔にパワーをもらったことを明かした。【映像】辻希美、寝不足の中長男に作ったお弁当「起きた瞬間」と題して更新されたブログで、辻は夢空ちゃんの満面の笑みの写真を公開。「この笑顔」と、朝からハートを射抜かれた様子をつづった。辻によると、夢空ちゃんは「よーく泣くけど よーく笑う」という非常に