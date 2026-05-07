「自分で旅行プランを考えないでいいし、音声ガイド機を借りるために列に並ぶ必要もない。今回の旅行の『旅の道連れ』は人工知能（AI）だ」。浙江省杭州市を旅行していた00後（2000年代生まれ）の劉耀凱（リウ・ヤオカイ）さんはこう話した。出発前に旅行プランを考えることから、旅行中の没入型双方向体験まで、今年の労働節（メーデー、5月1日）に合わせた5連休（5月1〜5日）には、AIが旅の全プロセスに溶け込み、「デジタル・ス