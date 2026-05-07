俳優の酒井若菜が、13年ぶりとなる写真集（タイトル未定）を、デビュー記念日である7月1日に講談社よりリリースする。芸能デビュー30周年を記念した1冊に、飾ることのない「酒井若菜の今」を詰め込む。【写真】台湾を舞台に大人の女性の美しさ＆かわいらしさを切り取る！「酒井若菜写真集」先行解禁カット台湾を舞台に、あたたかな風が吹く田舎道、国内最大の湖を見下ろすラグジュアリーホテルの一室、人々が行き交う都心の交