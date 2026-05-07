関東4都県（東京、埼玉、千葉、神奈川）のナチュラルローソン約90店舗にて、無印良品の厳選された日用品が順次ラインナップ。実際に試して選べる納得の売場が展開されます。「美と健康」をテーマにした3棚構成の売場ナチュラルローソンのコンセプトに合わせ、衣服・雑貨1棚、ケア・フレグランス用品2棚の計3棚構成で、「選べる」「試せる」環境を重視した内容です。▼棚の構成イメージ人気の敏感肌用シリーズに加え、エイジングケ