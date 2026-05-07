◆第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル）１週前追い切り＝５月７日、栗東トレセン昨年のオークス馬カムニャック（牝４歳、栗東・友道康夫厩舎、父ブラックタイド）は、西塚洸二騎手（レースは川田将雅騎手）が乗って、ラインベック（９歳オープン）とメリオーレム（５歳オープン）と３頭でＣＷコースで併せ馬を行った。我慢をさせながら、しまいを馬なりで伸ばす形で６ハロン８０秒６