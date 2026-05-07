キオクシアホールディングスがストップ高の水準となる４万３４１０円でカイ気配となっている。ＡＩ関連の需要拡大を背景としたメモリー市況高を満喫する同社だが、４月３０日に好決算を発表した同業の米サンディスク＜SNDK＞が日本の大型連休期間中に新値追いの展開となり、前月末の水準と比べると６日時点で上昇率は２８％超となった。同じく同業の韓国サムスン電子の上げも鮮烈で、同社の時価総額は１兆ドルを突破