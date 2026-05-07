上半期の最強古馬牝馬を決める「第21回ヴィクトリアマイル」の1週前追い切りが6日、東西トレセンで行われ、美浦Wコースで追われたチェルヴィニア（5＝木村）が圧巻の動きを披露した。僚馬マジックパレス（3歳未勝利）を1馬身先導する形で前半から意欲的にスピードアップ。直線は外に併せ、ゴール前は強めに追われて併入した。内めを回ったとはいえ、6F77秒8〜1F11秒6は破格の好時計。太田助手は「今日は長めからかなり時計を出